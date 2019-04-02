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Більше не доступний

Azur PerformerПарова праска

GC3802/20

3.7
| (3) Відгуки

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide забезпечує чудове ковзання для пришвидшення прасування.
Переглянути всі переваги

З нашим інноваційним регулятором пари і температури

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 140 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2400 Вт

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 140 г

Паровий удар до 140 г

Паровий удар до 140 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парова праска

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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