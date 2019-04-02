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Більше не доступний
GC3802/20
Пара 40 г/хв.; паровий удар 140 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 140 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Нагороди
3.7
з 5
3
Відгуки
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парова праска
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Цей відгук про Azur Performer GC3802/20 Парна ютия