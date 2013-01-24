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Паровой утюг

GC4320
Общая оценка / 5
  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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    Паровой утюг

    GC4320
    Общая оценка / 5

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

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      Мощность и точность

      Паровой носик для труднодоступных мест

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

      Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

      Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        3  м
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Безопасен в использовании
        • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
        • Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        350  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 40 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Паровой носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 100 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва Careeza

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        2400
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        303 x 120 x 152 мм
        Вес продукта
        1,55

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