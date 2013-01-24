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Парова праска

GC4320
Загальна оцінка / 5
  • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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    Парова праска

    GC4320
    Загальна оцінка / 5

    Потужність та точність

    Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Потужність та точність

    Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

    Потужність та точність

    Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Потужність та точність

    Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.

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      Потужність та точність

      Паровий носик для важкодоступних місць

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Менше доливань води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл

      Менше доливань води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл

      Менше доливання води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Паровий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

      Унікальний паровий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Система автоматичного видалення накипу

      Система автоматичного видалення накипу.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        Вільний на 360 градусів шнур
        Система видалення накипу
        Подвійна система очищення від накипу
        Довжина шнура
        3  м
        Жодного протікання
        Система "крапля-стоп"
        Безпека використання
        • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
        • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Підходить для води з крана
        Так
        Ємність резервуара для води
        350  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 40 г/хв.
        Досягання складних місць
        Паровий носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 100 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Швидке нагрівання
        Так

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва Careeza

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2400
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        303 x 120 x 152
        Вага виробу
        1,55

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