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  • Мощность и точность
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Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4410/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара!
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Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

Мощность и точность

  • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • 2400 Вт

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC4410/02 Праска з відпарюванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC4410/02 Праска з відпарюванням

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