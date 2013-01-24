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Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах
Паровой утюг
Цена магазина Philips
Итого:
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Легко использовать
Очистка от накипи