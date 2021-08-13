Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
Подошва SteamGlide Plus
2400 Вт
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4410/02 Праска з відпарюванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4410/02 Праска з відпарюванням