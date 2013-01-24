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    Azur

    Паровой утюг

    GC4410/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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      Azur Паровой утюг

      GC4410/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощность и точность

      Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Мощность и точность

      Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

      Мощность и точность

      Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Мощность и точность

      Для простого и легкого глажения необходимо сочетание легкого скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг Philips GC4410/02 с подошвой SteamGlide обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара! Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощность и точность

        Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

        • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
        • Подошва SteamGlide Plus
        • 2400 Вт
        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          напряжение
          220—240 V
          Габариты изделия
          30,3 x 12 x 15,2 см
          Система "капля-стоп"
          Да
          Паровой носик
          Да
          Объем резервуара для воды
          350 мл
          Паровой удар
          130 g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Постоянная подача пара
          40 г/мин
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Вес утюга
          1,55 kg
          Мощность
          2400 W
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          3 m
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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