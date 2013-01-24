Потужність та точність
Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска з підошвою SteamGlide забезпечує і те, і інше у найкращий спосіб!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска з підошвою SteamGlide забезпечує і те, і інше у найкращий спосіб!
Унікальний паруючий носик поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Завдяки паровому струменю до 100 г/хв. можна видалити важкі складки.
Система автоматичного видалення накипу.
Гладке ковзання
Безпечне прасування
Приладдя
Легко усуває складки
Зручне прасування
Довший термін експлуатації
Швидке та потужне прасування
Технічні специфікації
GC026/00
GC026/30