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Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин і легко ковзає та чиститься.
Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4410/02 Праска з відпарюванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4410/02 Праска з відпарюванням
Маги81
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Много добра ютия
Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4410/02 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4410/02 Парна ютия