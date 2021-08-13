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  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність

Більше не доступний

Праска з відпарюванням

GC4410/02

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужність та точність
Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска з підошвою SteamGlide забезпечує і те, і інше у найкращий спосіб!
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Надзвичайна пара, надзвичайне ковзання

Потужність та точність

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин і легко ковзає та чиститься.

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

Завдяки паровому удару до 130 г можна легко розпрасувати важкі складки

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC4410/02 Праска з відпарюванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC4410/02 Праска з відпарюванням

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Много добра ютия

Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4410/02 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4410/02 Парна ютия

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