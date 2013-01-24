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Праска з відпарюванням

GC4410
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Загальна оцінка / 5
  • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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    Праска з відпарюванням

    GC4410
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужність та точність

    Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска з підошвою SteamGlide забезпечує і те, і інше у найкращий спосіб!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Праска з відпарюванням

    Потужність та точність

    Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска з підошвою SteamGlide забезпечує і те, і інше у найкращий спосіб!

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      Потужність та точність

      Надзвичайна пара, надзвичайне ковзання

      Паруючий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

      Паруючий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

      Унікальний паруючий носик поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

      Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

      Спеціально розроблена підошва поєднує отвори невеликого розміру для неперевершеного ковзання по усіх типах тканини та великі отвори для потужного усунення складок.

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Завдяки паровому струменю до 100 г/хв. можна видалити важкі складки

      Завдяки паровому струменю до 100 г/хв. можна видалити важкі складки.

      Система автоматичного видалення накипу

      Система автоматичного видалення накипу.

      Технічні характеристики

      • Гладке ковзання

        Підошва SteamGlide
        Так

      • Безпечне прасування

        Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Так

      • Приладдя

        Затискач для зручності зберігання шнура
        Так

      • Легко усуває складки

        Паровий викид для найважчих складок
        100  г/хв.
        Тривалий вихід пари під високим тиском, який краще усуває складки
        40  г/хв.
        Розпилювач
        Розпилювач рівномірно зволожує тканину
        Паруючий носик
        Для важкодоступних місць
        Вертикальне відпарювання
        Для підвішених речей

      • Зручне прасування

        Поворот на 360 градусів
        Забезпечує максимум свободи під час прасування
        Система запобігання протіканню води
        Запобігає утворенню плям від води під час прасування
        Для праски можна використовувати воду з-під крана
        Так

      • Довший термін експлуатації

        Подвійна система очищення від накипу
        Захищає і вимиває частинки накипу

      • Швидке та потужне прасування

        Потужність для швидкого нагрівання та тривалого виходу пари під високим тиском
        2400  Вт

      • Технічні специфікації

        Напруга
        220 - 240  В
        Потужність
        2400  Вт
        Частота
        50 - 60  Гц
        Розміри виробу
        303 x 120 x 152  см
        Вага виробу
        1,55  кг
        Ємність резервуара для води
        350  мл

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