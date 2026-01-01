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Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4430/02

1 награда

Мощность и точность

Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань.

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Утюг легко разглаживает складки благодаря функции Ionic DeepSteam

Мощность и точность

  • Паровой удар 100 г

  • 2400 Вт

Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения