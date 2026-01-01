Мощность и точность

Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань.