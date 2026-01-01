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Больше не доступен
GC4430/02
Мощность и точность
Простое разглаживание даже самых жестких складок благодаря мощному паровому утюгу Philips с функцией Ionic DeepSteam. Подошва SteamGlide обеспечивает великолепное скольжение и мощную подачу пара, проникающего глубоко в ткань.
Паровой удар 100 г
2400 Вт
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
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