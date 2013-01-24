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    Azur

    Паровой утюг

    GC4430/02
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      Azur Паровой утюг

      GC4430/02
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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Итого:

        Мощность и точность

        Утюг легко разглаживает складки благодаря функции Ionic DeepSteam

        • Паровой удар 100 г
        • 2400 Вт
        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

        В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Паровой носик
          Да
          Габариты изделия
          30,3 x 12 x 15,2 cm
          Паровой удар
          100 g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Water tank capacity
          335 ml
          Система "капля-стоп"
          Да
          Voltage
          220–240 V
          Настройка подачи пара
          Да
          Постоянная подача пара
          40 g/min
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Вес утюга
          1,55 kg
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          3 m
          Мощность
          2400 W
          Система автоотключения
          Да
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Подача пара
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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