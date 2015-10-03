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  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність
  • Потужність та точність

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4430/02

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужність та точність

Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.

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Праска з функцією глибокого іонного відпарювання для легкого усунення складок

Потужність та точність

  • Паровий удар 100 г

  • 2400 Вт

Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

Дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у найстійкіші складки

У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

Постійна подача пари до 40 г/хв

Постійна подача пари до 40 г/хв

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

03/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Żelazko nie do zdarcia

Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe

24/11/2013

Polska

Polska

Dobre żelazko.

Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe

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