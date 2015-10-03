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Потужність та точність
Ця потужна парова праска Philips з функцією глибокого іонного відпарювання – це саме те, що Вам потрібно. Вона легко розгладжує навіть найстійкіші складки. Разом із підошвою SteamGlide вона забезпечує найкраще ковзання та потужне відпарювання, яке потрапляє глибоко у тканину.
Паровий удар 100 г
2400 Вт
У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Нагороди
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
mrfix
03/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Żelazko nie do zdarcia
Żelazko jest w naszym domu od ponad 7 lat. Świetnie się spisuje, od momentu zakupu nie było z nim żadnych problemów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Pavel
24/11/2013
Polska
Dobre żelazko.
Po 4 latach w żelazku automatyczny wyłącznik czasowy zaczął działać losowo, także w trakcie prasowania. Losowo włączało się także odkamieniania, plując na ubrania kamieniem. Z żelazka w trakcie prasowania leciała woda mocząc ubrania. Niemniej następne żelazko kupiłem z tej samej serii. Bardzo dobre w codziennym użytkowaniu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4430/02 Żelazko parowe