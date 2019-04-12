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Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4512/20

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго.
Посмотреть все преимущества

Система быстрого удаления накипи

Быстрее, проще, умнее

  • Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2400 Вт

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар до 180 г

Паровой удар до 180 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

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