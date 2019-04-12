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Больше не доступен
Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
Подошва SteamGlide Plus
Автоотключение и очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска