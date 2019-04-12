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Більше не доступний
Пара 45 г/хв.; паровий удар 180 г
Підошва SteamGlide Plus
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия