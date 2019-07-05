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  • Быстрее*, проще, умнее
  • Быстрее*, проще, умнее
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Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4526/20

3.2
| (5) Отзывы

1 награда

Быстрее*, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.
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Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

Быстрее*, проще, умнее

  • Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2600 Вт

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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3.2

из 5

5

Отзывы

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Отличный удобный утюг!!

Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Праска - це Philips

В грудні 2018 року придбав дану модель, на заміну старій моделі GC4620. Та відпрацювала біля 10 років, то був преміум клас на той час. Придбав нову модель, бо в старої - парова система вже не працює, забилась. ПРаска завжди працює з подачею пари і часто використовується паровий удар. Працює на ура. Є тільки один мінус. Що в старої моделі, що в новій - облазить на ручці протисковзуюча резинка (ніжна і недовговічна). А все інше супер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт