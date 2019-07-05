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Больше не доступен
GC4526/20
Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
2600 Вт
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.
Награды
3.2
из 5
5
Отзывы
Lili4ka
05/07/2019
Україна
Отличный удобный утюг!!
Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Alishechka23
10/04/2019
Україна
Отличный утюг
Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Chelentano
12/11/2019
Україна
Праска - це Philips
В грудні 2018 року придбав дану модель, на заміну старій моделі GC4620. Та відпрацювала біля 10 років, то був преміум клас на той час. Придбав нову модель, бо в старої - парова система вже не працює, забилась. ПРаска завжди працює з подачею пари і часто використовується паровий удар. Працює на ура. Є тільки один мінус. Що в старої моделі, що в новій - облазить на ручці протисковзуюча резинка (ніжна і недовговічна). А все інше супер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт