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Azur Performer Plus

Парова праска

GC4526/20
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1 нагорода
  • Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше Швидше*, легше та ефективніше
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    Azur Performer Plus Парова праска

    GC4526/20
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    Швидше*, легше та ефективніше

    Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Azur Performer Plus Парова праска

    Швидше*, легше та ефективніше

    Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide. Переглянути усі переваги

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      Швидше*, легше та ефективніше

      Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

      • Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г
      • Підошва T-ionicGlide
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • 2600 Вт
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      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

      Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

      Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

      Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Самоочищення для ефективного видалення накипу

      Крім вбудованого контейнера для накипу, функція самоочищення підошви дасть змогу видалити найтвердіший накип. Чиста підошва забезпечить кращу подачу пари та результати прасування.

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Паровий удар до 210 г

      Паровий удар до 210 г

      Паровий удар до 210 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide: наша найкраща 5-зіркова підошва

      T-ionicGlide – наша підошва з титановим шаром, відзначена 5 зірками, найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин.

      Технічні характеристики

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Назва підошви
        T-ionicGlide

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2  м

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        • Вбудований контейнер для накипу
        • Самоочищення

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        13,7x16,7x33,2  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        12,88x15,33x31,95  см
        Загальна вага з упаковкою
        1,791  кг
        Вага праски
        1,552  кг
        Вага праски з платформою
        1,569  кг

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        50  г/хв.
        Потужність
        2600  Вт
        Паровий удар
        210  г

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            • У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт

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