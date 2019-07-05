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Більше не доступний
Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
2600 Вт
2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.
Нагороди
4.5
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Lili4ka
05/07/2019
Україна
Отличный удобный утюг!!
Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Alishechka23
10/04/2019
Україна
Отличный утюг
Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Плюси
Rychlé nahřívání, napařování
Мінуси
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт