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Більше не доступний

Azur Performer PlusПарова праска

GC4526/20

4.5
| (11) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше*, легше та ефективніше
Парова праска Philips Azur Performer Plus поєднує у собі потужні функції та простоту використання. Ця модель має вбудований контейнер для накипу, який забезпечує надійне очищення праски (а отже тривалу ефективність відпарювання), автоматичний регулятор пари та підошву T-ionicGlide.
Переглянути всі переваги

Більш ефективне очищення від накипу за допомогою контейнера для накипу

Швидше*, легше та ефективніше

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 210 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • 2600 Вт

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

Вбудований контейнер для накипу збирає накип під час прасування

Наш спеціальний вбудований контейнер для накипу збирає частинки накипу під час прасування. У процесі самоочищення накип вимивається із праски для забезпечення стабільної ефективності прасування день за днем.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

11

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Отличный удобный утюг!!

Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Плюси

Rychlé nahřívání, napařování

Мінуси

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

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      Примітки

      1. У порівнянні із звичайною паровою праскою Philips потужністю 2200 Вт