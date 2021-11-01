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Більше не доступний
Постійна подача пари 50 г/хв
Паровий удар 220 г
Підошва SteamGlide Plus
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.8
з 5
28
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
katyshka9132
01/11/2021
Україна
Отличный утюг
Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.
Плюси
Хорошо утюжит, мощный паровой удар
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска
Vadum
01/11/2019
Україна
Этот продукт имеет отличные функции
Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска
Kosatka
04/07/2019
Україна
Красивы и надежный аппарат!
[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска