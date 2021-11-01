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  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4544/80

4.8
| (28) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго.
Переглянути всі переваги

Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

Ефективність відпарювання гарантовано

  • Постійна подача пари 50 г/хв

  • Паровий удар 220 г

  • Підошва SteamGlide Plus

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Подача пари до 50 г/хв найкраще розгладжує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

28

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3
1

01/11/2021

Україна

Україна

Отличный утюг

Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.

Плюси

Хорошо утюжит, мощный паровой удар

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

01/11/2019

Україна

Україна

Этот продукт имеет отличные функции

Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Красивы и надежный аппарат!

[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4544/80 Парова праска

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