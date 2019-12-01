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Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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