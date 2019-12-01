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    Azur

    Паровой утюг

    GC4552/00
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    • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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      Azur Паровой утюг

      GC4552/00
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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

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        Итого:

        Гарантированно оптимальная подача пара

        С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

        • Постоянная подача пара 45 г/мин
        • Паровой удар 210 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

        Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

        Система быстрой очистки от накипи

        Система быстрой очистки от накипи

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

        Паровой удар до 210 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        • Легкость использования

          Цвет
          Бежевый
          Превосходное скольжение подошвы
          3  stars
          Название подошвы
          SteamGlide Plus
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          2  m
          Система "капля-стоп"
          Да
          Устойчивость подошвы к царапинам
          4  stars
          Автоотключение
          Да
          Световой индикатор
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2400  W
          Постоянная подача пара
          45  g/min
          Паровой удар
          210  g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          240  V
          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Быстрая очистка от накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Вес утюга
          1,552  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Вес (с упаковкой)
          1,791  kg
          Вес утюга + подставка
          1,569  kg

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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