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Больше не доступен
Постоянная подача пара 45 г/мин
Паровой удар 210 г
Подошва SteamGlide Plus
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Награды
4.4
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
03/11/2021
Україна
Самый лучший утюг, который был у нас
Прекрасная система подачи пара, паровой удар, я с легкостью позволяет разглаживать складки ткани. Особенно радует подошва - необычайное чувство лёгкости при глажке, я абсолютно не загрязняется ни материал, ни подошва, скольжение плавное, доставляет удовольствие.
Плюсы
++++++++++
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Паровой утюг
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Плюсы
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Минусы
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска
Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска