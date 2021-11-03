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  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4552/00

4.4
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.
Посмотреть все преимущества

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 45 г/мин

  • Паровой удар 210 г

  • Подошва SteamGlide Plus

Паровой удар до 210 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.4

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
1

03/11/2021

Україна

Україна

Самый лучший утюг, который был у нас

Прекрасная система подачи пара, паровой удар, я с легкостью позволяет разглаживать складки ткани. Особенно радует подошва - необычайное чувство лёгкости при глажке, я абсолютно не загрязняется ни материал, ни подошва, скольжение плавное, доставляет удовольствие.

Плюсы

++++++++++

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Паровой утюг

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Плюсы

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Минусы

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска

Этот отзыв про Azur GC4554/40 Парова праска

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