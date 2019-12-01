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Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus забезпечує чудове ковзання по будь-якій тканині. Підошва має антипригарне покриття, захист від подряпин і легко чиститься.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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