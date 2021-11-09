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  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4552/00

4.4
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго.
Переглянути всі переваги

Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

Ефективність відпарювання гарантовано

  • Постійна подача пари 45 г/хв

  • Паровий удар 210 г

  • Підошва SteamGlide Plus

паровий удар до 210 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Подача пари до 45 г/хв для швидшого усунення складок

Подача пари до 45 г/хв для швидшого усунення складок

Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.4

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

04/07/2021

Україна

Україна

Для сорочок - цілком достатньо!

В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану

Плюси

Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!

Мінуси

відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска

07/11/2020

Україна

Україна

Найкраще співвідношення ціна/якість

Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.

Плюси

Потужність, зручність використання, набір функцій.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4552/00 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4552/00 Парова праска

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