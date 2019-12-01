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    Azur

    Парова праска

    GC4552/00
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    • Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано
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      Azur Парова праска

      GC4552/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Azur

        Azur

        Парова праска

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        Ефективність відпарювання гарантовано

        Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

        • Постійна подача пари 45 г/хв.
        • Паровий удар 210 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

        Подача пари до 45 г/хв. для швидшого усунення складок

        Подача пари до 45 г/хв. для швидшого усунення складок

        Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

        Підошва SteamGlide Plus для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Підошва SteamGlide Plus для легкого ковзання по будь-якій тканині

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus забезпечує чудове ковзання по будь-якій тканині. Підошва має антипригарне покриття, захист від подряпин і легко чиститься.

        паровий удар до 210 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Колір
          Блідо-жовтий
          Ефективність ковзання підошви
          3  stars
          Назва підошви
          SteamGlide Plus
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m
          Стійкість підошви до подряпин
          4  stars
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Сигнальний індикатор
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2400  W
          Паровий удар
          210  g
          Постійна подача пари
          45  g/min
          Напруга
          240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Швидке видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,552  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          13,7x16,7x33,2  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,88x15,33x31,95  cm
          Загальна вага з упаковкою
          1,791  kg
          Вага праски з платформою
          1,569  kg

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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