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Більше не доступний
Постійна подача пари 45 г/хв
Паровий удар 210 г
Підошва SteamGlide Plus
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить більше пари для швидшого усунення складок.
Нагороди
4.4
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Плюси
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Мінуси
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
Цей відгук про Azur GC4554/40 Парова праска
07/11/2020
Україна
Найкраще співвідношення ціна/якість
Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.
Плюси
Потужність, зручність використання, набір функцій.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4552/00 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4552/00 Парова праска