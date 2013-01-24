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Azur

Паровой утюг

GC4564/20
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    Azur Паровой утюг

    GC4564/20
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

      • Постоянная подача пара 50 г/мин
      • Паровой удар 240 г
      • Подошва SteamGlide Advanced
      Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Паровой удар
        240  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        240  В
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Вес (с упаковкой)
        1,791  кг
        Вес утюга
        1,552  кг
        Вес утюга + подставка
        1,569  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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