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Azur

Парова праска

GC4564/20
Загальна оцінка / 5
  • Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано
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    Azur Парова праска

    GC4564/20
    Загальна оцінка / 5

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

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      Ефективність відпарювання гарантовано

      Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

      • Постійна подача пари 50 г/хв.
      • Паровий удар 240 г
      • Підошва SteamGlide Advanced
      Паровий удар до 240 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 240 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

      Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

      Подача пари до 50 г/хв. найкраще розгладжує складки

      Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

      Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

      Праска вимикається, якщо її залишити на місці. Будучи на п’яті, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Будучи в горизонтальному положенні, вони вимикається через 30 секунд бездіяльності.

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

      Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Підошва SteamGlide Advanced для легкого ковзання по будь-якій тканині

      Підошва SteamGlide Advanced для легкого ковзання по будь-якій тканині

      Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Advanced із вдосконаленим титановим шаром та покриттям забезпечує відмінне ковзання по будь-якій тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

      Технічні характеристики

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        50  г/хв.
        Потужність
        2600  Вт
        Паровий удар
        240  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        240  В
        Розпилювач води
        Так

      • Легкість у використанні

        Ефективність ковзання підошви
        4  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide Advanced
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Швидке видалення накипу

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        13,7x16,7x33,2  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        12,88x15,33x31,95  см
        Загальна вага з упаковкою
        1,791  кг
        Вага праски
        1,552  кг
        Вага праски з платформою
        1,569  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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