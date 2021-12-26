Цього літа стали щасливими володарями праски Philips Azur GC4564 - досі не нарадуємось цим придбанням. Пристрій для дому обирали за принципом: праска повинна мати міцну підошву, бути зручною в користуванні та мати демократичну ціну. Придбаний гаджет повністю відповідає всім цим вимогам. Прасувати цією праскою – одне задоволення. Підошва зі сталі, тож можна не хвилюватися, що вона трісне від випадкового удару. Прилад швидко нагрівається, поверхня легко ковзає по тканині, вузький носик дістає до важкодоступних місць, а широка платформа за раз охоплює чималу площу. Праска має вагу, а тому не потрібно сильно тиснути на неї, щоб відпрасувати всі зморшки або приклеїти дублерин. Дуже зручно, що кнопка парового удару знаходиться під пальцями, також є можливість повністю заблокувати подачу пари. Подобається, що отвір для води закривається кришкою, вода не проливається на речі, а з отворів на підошві не вилітає накип та не бруднить тканину. Якщо потрібно на недовго відволіктися, праску можна не вимикати з розетки - вона автоматично відключиться та самостійно включиться, щойно знову розпочнете рухати нею. Гаджет простий в користуванні, на його корпусі є всі необхідні підказки. На жаль, праска має один конструктивний недолік: регулятор температури легко обертається, тому під час прасування його можна випадково задіти пальцями та зрушити з місця. Таке траплялося дуже рідко, тому такий недолік не вважаю критичним.