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Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4625/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean