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Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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AzurПаровой утюг

GC4625/02

Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!

  • PDF файл
  • 18 August 2026

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