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Парова праска

GC4625
Загальна оцінка / 5
  • Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
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    Парова праска

    GC4625
    Загальна оцінка / 5

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги

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      Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

      Потужне прасування завдяки підошві SteamGlide

      • Система захисту тканини
      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

      Захисна насадка для прасування делікатних тканин з відпарюванням.

      Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Паровий удар до 160 г

      Паровий удар до 160 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

      М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        • Затискач для зручності зберігання шнура
        • Захисна насадка для делікатних тканин

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        • Вільний на 360 градусів шнур
        • М’яка ручка
        Система видалення накипу
        Подвійна система очищення від накипу
        Довжина шнура
        3  м
        Жодного протікання
        Система "крапля-стоп"
        Безпека використання
        • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
        • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Підходить для води з крана
        Так
        Ємність резервуара для води
        350  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 40 г/хв.
        Досягання складних місць
        Паровий носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 160 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Керування
        • Індикатор нагрівання
        • Різноманітні налаштування пари
        Швидке нагрівання
        Так

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва SteamGlide

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2400
        Напруга
        220–240

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Затискач для зберігання шнура
      • Захисна насадка для делікатних тканин

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