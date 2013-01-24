Інші елементи комплектації
- Затискач для зберігання шнура
- Захисна насадка для делікатних тканин
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів! Переглянути усі переваги
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Аксесуари
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
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