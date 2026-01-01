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Більше не доступний
GC4625/02
Система захисту тканини
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Із захисною насадкою для делікатних тканин можна прасувати одяг з делікатних тканин за низького налаштування температури із максимальним виходом пари без появи лиску.
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