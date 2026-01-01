Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты!