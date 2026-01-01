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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Больше не доступен

Azur IonicПаровой утюг

GC4630/02

1 награда

Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты!

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Мощное глажение с функцией Ionic DeepSteam

Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

  • Функция Ionic DeepSteam

На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Технические характеристики

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Награды

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