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Больше не доступен
GC4630/02
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты!
Функция Ionic DeepSteam
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
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