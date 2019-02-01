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Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати!
Глибоке іонне відпарювання
У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur