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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Більше не доступний

Azur IonicПарова праска

GC4630/02

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати!

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Потужне прасування із глибоким іонним відпарюванням

Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

  • Глибоке іонне відпарювання

На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/02/2019

România

România

Excelent

Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

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