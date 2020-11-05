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  • Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
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  • Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
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Больше не доступен

Azur IonicПаровой утюг

GC4640/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты!
Посмотреть все преимущества

Мощное глажение с функцией Ionic DeepSteam

Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

  • Функция Ionic DeepSteam

На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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05/11/2020

Україна

Україна

Прекрасна праска!

Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.

Плюсы

Практичність, надійність.

Минусы

Не виявив.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

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