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Глибоке іонне відпарювання
У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Ivanuch
05/11/2020
Україна
Прекрасна праска!
Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.
Плюси
Практичність, надійність.
Мінуси
Не виявив.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска