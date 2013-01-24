Інші елементи комплектації
- Затискач для зберігання шнура
- Жаростійка захисна підставка
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги
У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання.
Паровий удар до 150 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Аксесуари
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
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GC026/80
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