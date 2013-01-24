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Парова праска

GC4640
Загальна оцінка / 5
  • Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
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    Парова праска

    GC4640
    Загальна оцінка / 5

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

    Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати! Переглянути усі переваги

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      Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

      Потужне прасування із глибоким іонним відпарюванням

      • Глибоке іонне відпарювання
      На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

      На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

      У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

      Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

      Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

      Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання

      Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання

      Жаростійка захисна підставка дозволяє безпечно запакувати праску одразу після використання.

      Завдяки паровому удару до 150 г можна видалити важкі складки

      Завдяки паровому удару до 150 г можна видалити важкі складки

      Паровий удар до 150 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

      М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

      М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        • Затискач для зручності зберігання шнура
        • Жаростійка захисна підставка

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        • Вільний на 360 градусів шнур
        • М’яка ручка
        Система видалення накипу
        Подвійна система очищення від накипу
        Довжина шнура
        3  м
        Жодного протікання
        Система "крапля-стоп"
        Безпека використання
        • Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється
        • Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
        Підходить для води з крана
        Так
        Ємність резервуара для води
        335  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 40 г/хв.
        Глибоке іонне відпарювання
        Глибоке іонне відпарювання
        Досягання складних місць
        Паровий носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 150 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Керування
        • Індикатор нагрівання
        • Різноманітні налаштування пари
        Швидке нагрівання
        Так

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва SteamGlide

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2400
        Напруга
        220–240

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Затискач для зберігання шнура
      • Жаростійка захисна підставка

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