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  • Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
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  • Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
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Більше не доступний

Azur IonicПарова праска

GC4640/02

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин
Видаляйте навіть найстійкіші складки завдяки глибокому іонному відпарюванню. Ця потужна парова праска створює на 50% дрібніші частинки пари, які потрапляють глибоко у стійкі тканини на кшталт бавовни та льону, тому Ви легко отримуєте чудові результати!
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Потужне прасування із глибоким іонним відпарюванням

Легко усуває складки з бавовняних та лляних тканин

  • Глибоке іонне відпарювання

На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

На 50% дрібніші частинки пари потрапляють глибоко у стійкі складки

У процесі іонізації утворюються дрібніші частинки пари, які проникають глибоко у тканину. Це забезпечує легке усунення навіть найстійкіших складок.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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05/11/2020

Україна

Україна

Прекрасна праска!

Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.

Плюси

Практичність, надійність.

Мінуси

Не виявив.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

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