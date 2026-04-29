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6400 series Парогенератор
Больше не доступен
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GC6430/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean