Ергономічний дизайн праски забезпечує зручне прасування

Ергономічний дизайн праски сприяє зручному прасуванню і не потребує сильного натискання під час використання. Нахилена вверх ручка забезпечує природне положення руки, зменшуючи силу натискання під час прасування. Дизайн праски також запобігає розхитуванню праски під час встановлення її на п'яту.