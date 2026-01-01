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Більше не доступний
GC6430/02
Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.
Ергономічний дизайн праски сприяє зручному прасуванню і не потребує сильного натискання під час використання. Нахилена вверх ручка забезпечує природне положення руки, зменшуючи силу натискання під час прасування. Дизайн праски також запобігає розхитуванню праски під час встановлення її на п'яту.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Унікальна технологія у прасці Philips з генератором пари створює потужний потік пари, що робить прасування легшим, кращим та швидшим.
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