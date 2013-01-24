Блокування і перенесення системи однією рукою і без зусиль

Переносити парову систему ще ніколи не було так легко. Зафіксуйте праску до платформи за допомогою важеля для блокування на задній частині праски і підніміть усю систему однією рукою. Таким чином можна у будь-який момент швидко та безпечно перенести і відкласти на зберігання свою систему для прасування.