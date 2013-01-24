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Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.
Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском
Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.
Парова система
Ціна магазину Philips
Усього:
Завдяки високому тиску пара глибоко проникає у тканину, що дозволяє надзвичайно швидко прасувати навіть складну тканину.
Завдяки надзвичайно компактному дизайну систему можна використовувати із більшістю прасувальних дощок і її зручно зберігати.
Тривалий вихід пари до 90 г/хв. відбувається завдяки невеликій кількості води, яка щоразу набирається в бойлер. Для якісного і швидкого усунення складок.
Переносити парову систему ще ніколи не було так легко. Зафіксуйте праску до платформи за допомогою важеля для блокування на задній частині праски і підніміть усю систему однією рукою. Таким чином можна у будь-який момент швидко та безпечно перенести і відкласти на зберігання свою систему для прасування.
Завдяки вбудованому відсіку для зберігання можна акуратно зберігати як шнур, так і шланг на платформі. Зручно складені шнур та шланг дають можливість повністю оцінити переваги компактного дизайну праски.
Ергономічний дизайн праски сприяє зручному прасуванню і не потребує сильного натискання під час використання. Нахилена вверх ручка забезпечує природне положення руки, зменшуючи силу натискання під час прасування. Дизайн праски також запобігає розхитуванню праски під час встановлення її на п'яту.
Для зручнішого прасування праску можна покласти на цей килимок. Оскільки під час перерв немає потреби ставити праску на п'яту, зменшується навантаження на зап'ястя. Килимок надзвичайно жаростійкий, на нього можна навіть поставити підошву, яка нагрілась до 250°C.
Ця спеціально розроблена підошва має якісне силіконове покриття з поліестером для легкого ковзання по всіх типах тканин.
Унікальний паруючий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Гладке ковзання
Довший термін експлуатації
Швидке та потужне прасування
Легко усуває складки
Досягає важкодоступних місць
Зручне прасування
Легке налаштування і зберігання
Безпечне прасування
Повне керування
Технічні специфікації
Вага та розміри