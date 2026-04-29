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PerfectCare Expert Парогенератор

Больше не доступен

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PerfectCare ExpertПарогенератор

GC9231/02

PerfectCare Expert Парогенератор

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9231/02 - English (US)

  • PDF файл, 25.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Steam generator iron

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 13 March 2026

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