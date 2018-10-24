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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск до 6,5 бар
Паровий удар 310 г
Фіксатор для транспортування
Зйомний резервуар для води на 1,5 л
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нагороди
4.8
з 5
11
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Romar
01/11/2017
Česká republika
naprostá spokojenost:)
Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare