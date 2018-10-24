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  • Прасування без турбот, без налаштувань
  • Прасування без турбот, без налаштувань

Більше не доступний

PerfectCare ExpertПарогенератор

GC9231/02

4.8
| (11) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко.
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Зйомний резервуар для легкого наповнення

Прасування без турбот, без налаштувань

  • Тиск до 6,5 бар

  • Паровий удар 310 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Зйомний резервуар для води на 1,5 л

Тиск до 6 бар

Тиск до 6 бар

Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.8

з 5

11

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

4
2
1

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost:)

Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

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