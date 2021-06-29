Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Давление до 6,5 бар
Паровой удар 340 г
Фиксация Carry-lock
Съемный резервуар для воды 1,5 л
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Плюсы
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор