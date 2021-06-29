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  • Ультрабыстрое глажение
  • Ультрабыстрое глажение

Больше не доступен

PerfectCare ExpertПарогенератор

GC9246/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Ультрабыстрое глажение
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!
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без необходимости регулировки температуры

Ультрабыстрое глажение

  • Давление до 6,5 бар

  • Паровой удар 340 г

  • Фиксация Carry-lock

  • Съемный резервуар для воды 1,5 л

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

Давление до 6,5 бар

Давление до 6,5 бар

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Плюсы

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

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