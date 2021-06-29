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  • Надзвичайно швидке прасування
  • Надзвичайно швидке прасування

Більше не доступний

PerfectCare ExpertПарогенератор

GC9246/02

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко.
Переглянути всі переваги

без потреби регулювати температуру

Надзвичайно швидке прасування

  • Тиск до 6,5 бар

  • Паровий удар 340 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Зйомний резервуар для води на 1,5 л

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

Тиск до 6,5 бар

Тиск до 6,5 бар

Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Плюси

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

05/06/2019

България

България

Нищо по-добро от това няма

Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

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