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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Тиск до 6,5 бар
Паровий удар 340 г
Фіксатор для транспортування
Зйомний резервуар для води на 1,5 л
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Плюси
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
vassony
05/06/2019
България
Нищо по-добро от това няма
Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор