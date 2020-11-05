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Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. Все элементы управления находятся на передней панели кофемашины, поэтому для этого маленького шедевра найдется место даже в узком пространстве.
Варка 1 вида кофе
Черный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
СУПЕР ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
все супер. работой машинки очень доволен. за три года ни разу не сломалась.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-11-05