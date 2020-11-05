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  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Больше не доступен

Saeco XsmallСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8642/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. Все элементы управления находятся на передней панели кофемашины, поэтому для этого маленького шедевра найдется место даже в узком пространстве.

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Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина: кофе одним нажатием

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

  • Варка 1 вида кофе

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Автоматическая очистка каналов кофемашины

Автоматическая очистка каналов кофемашины

В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

СУПЕР ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

все супер. работой машинки очень доволен. за три года ни разу не сломалась.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-11-05

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