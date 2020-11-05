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Більше не доступний
HD8642/01
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку б суміш кави Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Усі елементи керування кавоварки розташовані попереду, тож Ви можете розмістити цей компактний витвір мистецтва навіть у вузькому місці.
Заварює 1 вид кавового напою
Чорна
Кавомолка з 5 налаштуваннями
У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
4.5
з 5
2
Відгуки
05/11/2020
Україна
СУПЕР ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
все супер. работой машинки очень доволен. за три года ни разу не сломалась.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-11-05
Тихомир
19/02/2018
България
Вместимост резервоар вода/контейнерче за отпадъци от кафе
Вместимостта на резервоара за вода на кафе автомата е прекалено малка, както и тази на контейнерчето за отпадъци от кафе.
Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Super-automatic espresso machine
Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Super-automatic espresso machine