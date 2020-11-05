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  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Більше не доступний

Saeco XsmallСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8642/01

4.5

| (2) Відгуки

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Яку б суміш кави Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Усі елементи керування кавоварки розташовані попереду, тож Ви можете розмістити цей компактний витвір мистецтва навіть у вузькому місці.

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Автоматична еспрессо кавомашина, що запускається одним натисненням

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • Заварює 1 вид кавового напою

  • Чорна

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

СУПЕР ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

все супер. работой машинки очень доволен. за три года ни разу не сломалась.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-11-05

19/02/2018

България

България

Вместимост резервоар вода/контейнерче за отпадъци от кафе

Вместимостта на резервоара за вода на кафе автомата е прекалено малка, както и тази на контейнерчето за отпадъци от кафе.

Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Super-automatic espresso machine

Цей відгук про Xsmall HD8642/01 Super-automatic espresso machine

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