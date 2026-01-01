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  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Больше не доступен

Saeco XsmallАвтоматическая кофемашина

HD8646/01

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Кофемашина Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи ручного вспенивателя вы без труда сможете приготовить нежную пенку для очередного идеального напитка.

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Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина: кофе одним нажатием

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

5 степеней помола для выбора крепости кофе

5 степеней помола для выбора крепости кофе

Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

Автоматическая очистка каналов кофемашины

Автоматическая очистка каналов кофемашины

В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

Технические характеристики

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