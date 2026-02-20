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Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Saeco XsmallАвтоматическая кофемашина

HD8646/01

Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8646/01 - English (US)

  • PDF файл, 950.4 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 8.9 MB
  • 13 March 2026

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