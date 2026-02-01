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  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Більше не доступний

Saeco XsmallСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8646/01

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Яку б суміш кави Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання м’якого смаку усім свіжоприготованим напоям.

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Автоматична еспрессо кавомашина, що запускається одним натисненням

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції