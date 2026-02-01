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Більше не доступний
HD8646/01
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Яку б суміш кави Ви не забажали, просто натисніть кнопку – і Xsmall вмить змеле для Вас свіжі зерна. Крім того, цю модель оснащено ручним піноутворювачем для додавання м’якого смаку усім свіжоприготованим напоям.
Класичний піноутворювач
Чорна
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
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