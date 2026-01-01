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  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!

Больше не доступен

Saeco MinutoАвтоматическая кофемашина

HD8664/09

Любимый напиток одним нажатием кнопки!

Только кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденную эффективность, большую вместимость и компактный размер и позволяет приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

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благодаря варочной группе, которая быстро снимается одним движением

Любимый напиток одним нажатием кнопки!

  • Essence

  • Классический капучинатор

  • Черный

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Запрограммируйте предпочтительный объем

Запрограммируйте предпочтительный объем

Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки — и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения