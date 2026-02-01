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  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком

Більше не доступний

Saeco MinutoСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8664/09

Готуйте улюблену каву одним дотиком

Лише кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі.

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із групою заварювання, яка знімається одним рухом

Готуйте улюблену каву одним дотиком

  • Essence

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

Збереження налаштувань улюбленого об’єму кави

Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції