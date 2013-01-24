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    Saeco Intuita

    Автоматическая кофемашина

    HD8750/99
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен
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      Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

      HD8750/99
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

      Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

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        Intuita

        Intuita

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

        Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

        • Приготовление 3 видов кофе
        • Автоматический капучинатор
        • Серебристый
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

        Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

        Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

        Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

        Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

        Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.

        Технические характеристики

        • Идеальный эспрессо

          Технология приготовления эспрессо
          • Адаптируемая система Saeco
          • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

        • Легко использовать

          Очистка и обслуживание
          Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
          Использование
          • Регулируемый диспенсер для кофе
          • Быстрый пар
          • Съемная варочная группа
          • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Д х Г х В)
          256 x 440 x 340  миллиметра
          Емкость для зерен
          300  г
          Емкость контейнера для отходов
          10  порций
          Объем резервуара для воды
          1,5  л
          Максимальная высота чашки
          152  миллиметра
          Вес продукта
          8  кг

        • Особенности

          Одновременное приготовление двух чашек
          Да
          Совместимость с фильтром Brita
          Опционально

        • Дизайн

          Цвет
          Серебристый и матовый черный
          Материалы и отделка
          Пластик

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          80  см
          Питание
          1850  Вт
          Количество бойлеров
          1 бойлер
          Страна изготовления
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Съемная варочная группа
          Да
          Поддерживаемые виды кофе
          Цельные кофейные зерна
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)

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