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    Saeco Intuita

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8750/99
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
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      Saeco Intuita Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8750/99
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

      Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Intuita Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

      Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

      Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

      Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Intuita Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

      Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

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        Intuita

        Intuita

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

        Вибирайте улюблений аромат із цією еспрессо кавомашиною

        • Заварює 3 види кавових напоїв
        • Автоматичний піноутворювач
        • Срібляста
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

        Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

        Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм та міцність напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою у Вашій улюбленій чашці.

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Смачне спінене молоко завдяки автоматичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки автоматичному піноутворювачу

        Ця еспрессо кавомашина Saeco дозволяє легко готувати смачне капучіно завдяки автоматичному піноутворювачу, який бариста також називають “капучінатором”. Піноутворювач набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку. Одним натисненням кнопки Ви отримаєте смачну та густу пінку.

        Технічні характеристики

        • Неперевершена кава "еспрессо"

          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання

        • Легкість у використанні

          Чищення та догляд
          Автоматичне споліскування каналів для кави
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Швидка пара
          • Знімна група заварювання
          • Звичайне/слабше еспрессо

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256 x 440 x 340  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          300  г
          Місткість контейнера для відходів
          10  порції
          Ємність резервуара для води
          1,5  л
          Максимальна висота чашки
          152  мм
          Вага виробу
          8  кг

        • Характеристики

          Одночасне заварювання
          Так
          Сумісність із фільтром Brita
          Додатково

        • Дизайн

          Колір
          сріблястий та матовий чорний
          Матеріали та покриття
          Пластик

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          80  см
          Потужність
          1850  Вт
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Країна виготовлення
          • Розроблено в Італії
          • Виготовлено у Європі
          Знімна група заварювання
          Так
          Підтримувані типи кави
          Цілі кавові зерна
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)

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