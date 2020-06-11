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Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні.
Заварює 3 види кавових напоїв
Автоматичний піноутворювач
Срібляста
Кавомолка з 5 налаштуваннями
У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
4.9
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Piomaran
11/06/2020
Polska
Bezawaryjny!
7 lat użytkowania - dziennie 3- 4 kawy.Zupełnie bezawarynie!!Estetyka zachowana,nic nie wytarte,nadal ładny kolor obudowy niemal jak nowy.W tym roku pierwsza naprawa.Kosztowna...ale chyba warto,bo z gwarancją roczną na wymieniony "panel grzejny" ( nie wiem czy tj.fachowa nazwa).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
RobertRobert
27/12/2016
Polska
Świetny produkt za małe pieniądze!
Posiadam ekspres od 2 lat i do tej pory sprawuje się świetnie. Kawa jest pyszna a mleko idealnie spienione. Serdecznie polecam ten produkt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
jendrula
13/12/2015
Polska
Polecam poranna kawa jest super
godny polecenia do codziennego użytkowania, kawa zawsze gorąca i aromatyczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99