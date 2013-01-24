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Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги
Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги
Супер автоматична еспрессо кавомашина
Ціна магазину Philips
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У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм та міцність напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою у Вашій улюбленій чашці.
Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.
Ця еспрессо кавомашина Saeco дозволяє легко готувати смачне капучіно завдяки автоматичному піноутворювачу, який бариста також називають “капучінатором”. Піноутворювач набирає молоко безпосередньо з пляшки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку. Одним натисненням кнопки Ви отримаєте смачну та густу пінку.
Неперевершена кава "еспрессо"
Легкість у використанні
Вага та розміри
Характеристики
Дизайн
Технічні характеристики
CA6704/10
CA6705/10