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  • Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
  • Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
  • Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен
  • Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

Більше не доступний

Saeco IntuitaСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8750/99

4.9

| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні.

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Вибирайте улюблений аромат із цією еспрессо кавомашиною

Еспрессо та капучіно зі свіжих зерен

  • Заварює 3 види кавових напоїв

  • Автоматичний піноутворювач

  • Срібляста

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/06/2020

Polska

Polska

Bezawaryjny!

7 lat użytkowania - dziennie 3- 4 kawy.Zupełnie bezawarynie!!Estetyka zachowana,nic nie wytarte,nadal ładny kolor obudowy niemal jak nowy.W tym roku pierwsza naprawa.Kosztowna...ale chyba warto,bo z gwarancją roczną na wymieniony "panel grzejny" ( nie wiem czy tj.fachowa nazwa).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

27/12/2016

Polska

Polska

Świetny produkt za małe pieniądze!

Posiadam ekspres od 2 lat i do tej pory sprawuje się świetnie. Kawa jest pyszna a mleko idealnie spienione. Serdecznie polecam ten produkt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

13/12/2015

Polska

Polska

Polecam poranna kawa jest super

godny polecenia do codziennego użytkowania, kawa zawsze gorąca i aromatyczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intuita HD8750/99

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