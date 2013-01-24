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    Philips Saeco Intelia

    Автоматическая кофемашина

    HD8751/19
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
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      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      HD8751/19
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

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        Intelia

        Intelia

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

        С керамическими жерновами для наилучшего вкуса

        • Приготовление 7 видов кофе
        • Классический капучинатор
        • Черный
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

        Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

        Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

        Классический капучинатор создан для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим бариста. С помощью классического капучинатора вы за считаные секунды сможете создать украшение для любимого напитка — нежную молочную пену.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Общие характеристики

          Особые функции
          • Опция кипятка
          • Предварительное заваривание
          • Кофемолка с керамическими жерновами
          • Опция пара
          • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
          Вес
          8 kg
          Сделано в
          Европа
          Простая очистка и обслуживание
          • Цикл автоматического ополаскивания
          • Автоматический цикл удаления накипи
          • Дополнительно: фильтр для воды Brita
          • Совместимость с фильтром AquaClean
          • Съемная варочная группа
          Давление помпы
          15 бар
          напряжение
          230 V
          Цвет
          Black
          Вместительный резервуар для воды
          1,5 л
          Кофейные напитки
          Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато
          Одновременное приготовление чашек кофе
          2
          Подходит для
          Цельные кофейные зерна, молотый кофе
          Настройки температуры
          3
          Вес изделия
          8,9 kg
          Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
          • Регулируемая температура
          • Регулировка уровня крепости кофе
          • Регулировка объема кофе
          Настройки крепости кофе
          3
          Длина шнура
          0,8 m
          Бойлеры
          1
          Тип дисплея
          ЖК
          цвет
          Черный
          Емкость для зерен
          300 g
          Удобное и простое использование
          • Автоматический переход в режим ожидания
          • Съемный поддон для капель
          • Автоматическое отключение
          • Съемный носик
          Запрограммированные напитки
          3
          Высота чашки (макс.)
          130 mm
          Время приготовления одной порции напитка
          От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго) с
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          256x340x440 mm
          Емкость контейнера для отходов
          10 порций
          Настройки помола
          5
          Материалы и отделка
          Plastic
          Емкость контейнера для кофейных зерен
          300 g
          Частота
          50 Hz
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          256 x 340 x 440 mm
          Емкость контейнера для отходов
          10 порций
          Тип бойлера
          Быстрый нагрев бойлера

        • Логистические данные

          Количество единиц на палете
          20
          Размер палеты
          80x196,4x120 см
          Вес палеты (Европа)
          190 kg

        • Забота об окружающей среде

          Потребляемая мощность при заваривании
          1900 W

        • Отделка

          Материал насадки панарелло
          Пластик
          Материал резервуара для воды
          Пластик
          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Материал поддона для капель
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Емкость для воды

          Объем резервуара для воды
          1,5 л

        • Технические характеристики

          Давление помпы
          15 бар
          Питание
          1900 W

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