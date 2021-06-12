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  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням

Більше не доступний

Philips Saeco InteliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8751/19

4.3
| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Еспрессо та класична кава одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все.
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Із керамічними жорнами для досконалого смаку

Еспрессо та класична кава одним натисненням

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

2
1

12/06/2021

България

България

Чудесен продукт

Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.

Плюси

Всичко си прави сама

Мінуси

Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

100% funkční kávovar

Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

17/09/2013

Česká republika

Česká republika

Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.

Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

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