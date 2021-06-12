Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Заварює 7 видів кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Чорний
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
4.3
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
SDimov
12/06/2021
България
Чудесен продукт
Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.
Плюси
Всичко си прави сама
Мінуси
Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
100% funkční kávovar
Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
ziva
17/09/2013
Česká republika
Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.
Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine