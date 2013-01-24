  • Увага! З технічних причин: замовлення, оформлені після 14:00 25 червня, будуть відправлені з 5 липня 2021.

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Philips Saeco Intelia

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8751/19
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням Еспрессо та класична кава одним натисненням
      -{discount-value}

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      HD8751/19
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та класична кава одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Автоматичні еспресо-кавоварки Saeco

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Intelia

        Intelia

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Еспрессо та класична кава одним натисненням

        Із керамічними жорнами для досконалого смаку

        • Заварює 7 видів кавових напоїв
        • Класичний піноутворювач
        • Чорний
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

        Ніжна молочна пінка завдяки класичному піноутворювачу

        Ніжна молочна пінка завдяки класичному піноутворювачу

        Класичний піноутворювач призначений для тих, хто любить роль майстра, а це ж так просто. За кілька секунд Ви створите багату ніжну пінку, яка увінчає Вашу каву.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Загальні специфікації

          Кавові напої
          Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато
          Матеріали та покриття
          Plastic
          Місткість ємності для кавових зерен
          300 g
          Налаштування залежно від напою
          • Регульована температура
          • Контроль міцності кави
          • Регульований об’єм чашки
          Різноманіття одним натиском
          3
          Налаштування кавомолки
          5
          Простота користування та зручність
          • Автоматичний режим очікування
          • Знімний лоток для крапель
          • Автоматичне вимкнення
          • Знімний носик
          Вага виробу
          8,9 kg
          Колір
          Black
          Виготовлено у
          Європа
          Місткість контейнера для відходів
          10 порції
          Час заварювання однієї чашки
          від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава) с
          Тип бойлера
          Бойлер Quick Heat
          Колір
          Чорний
          Частота
          50 Hz
          Ємність резервуара для води
          1,5 л
          Кількість чашок одночасно
          2
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Цикл автоматичного споліскування
          • Автоматичний цикл видалення накипу
          • Додатковий фільтр для води Brita
          • Підтримка фільтра AquaClean
          • Знімна група заварювання
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256x340x440 mm
          Довжина шнура
          0,8 m
          Підходить для
          Цілі кавові зерна, мелена кава
          Ємність контейнера для відходів
          10 порції
          Налаштування температури
          3
          Спеціальні функції
          • Можливість нагрівання води
          • Попереднє заварювання
          • Керамічні жорна
          • Можливість використання пари
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          Тиск помпи
          15 бар
          Напруга
          230 V
          Бойлери для води
          1
          Ємність контейнера для кавових зерен
          300 g
          Вага
          8 kg
          Макс. висота чашки
          130 mm
          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          256 x 340 x 440 mm
          Налаштування міцності кави
          3

        • Логістичні дані

          Pallet weight (EU)
          190 kg
          Розмір блоку
          80x196,4x120 cm
          Pallet number of pieces
          20

        • Надійність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1900 W

        • Покриття корпусу

          Матеріал лотка для крапель
          Нержавіюча сталь
          Матеріал резервуара для води
          Пластик
          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Матеріал панарело
          Пластик

        • Технічні характеристики

          Power
          1900 W
          Pump Pressure
          15 бар

        • Water tank

          Water tank capacity
          1,5 л

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips