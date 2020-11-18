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  • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
  • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
  • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

Больше не доступен

Philips Saeco InteliaАвтоматическая кофемашина

HD8752/49

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду.

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С превосходным автоматическим вспенивателем молока Saeco

Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

  • Автоматический капучинатор

  • Серебристое

Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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1

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный кофе без заморочек

Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!

Плюсы

Отличное качество.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

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