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Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду.
Автоматический капучинатор
Серебристое
Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
kresh03
18/11/2020
Україна
Отличный кофе без заморочек
Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!
Плюсы
Отличное качество.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18