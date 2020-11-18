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  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням
  • Еспрессо та класична кава одним натисненням

Більше не доступний

Philips Saeco InteliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8752/49

4.2

| (47) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

Еспрессо та класична кава одним натисненням

Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все.

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Із неперевершеним автоматичним піноутворювачем Saeco

Еспрессо та класична кава одним натисненням

  • Автоматичний піноутворювач

  • Сріблястий

Капучінатор можна мити в посуд. машині

Капучінатор можна мити в посуд. машині

Зберігайте еспресо кавомашину Saeco в найкращому стані, миючи автоматичний капучінатор теплою водою чи у посудомийній машині.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

47

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный кофе без заморочек

Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!

Плюси

Отличное качество.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

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