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Еспрессо та класична кава одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно, латте макіато, еспрессо чи просто кип’ятіть воду – можливо все.
Автоматичний піноутворювач
Сріблястий
Зберігайте еспресо кавомашину Saeco в найкращому стані, миючи автоматичний капучінатор теплою водою чи у посудомийній машині.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
4.2
з 5
47
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
kresh03
18/11/2020
Україна
Отличный кофе без заморочек
Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!
Плюси
Отличное качество.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61