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Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина
Больше не доступен
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HD8753/19
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EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8753/19 - English (US)
User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Брикеты в кофемашине Saeco кажутся слишком влажными
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
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