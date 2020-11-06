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  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням

Більше не доступний

Philips Saeco InteliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8753/19

4.2
| (18) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Еспрессо та капучіно одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки.
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Новітня технологія Saeco Latte Perfetto

Еспрессо та капучіно одним натисненням

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Чорний

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових зерен. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

18

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3

06/11/2020

Україна

Україна

дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!

дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

absolutní spokojenost

dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.

Плюси

kvalita a spolehlivost

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek

Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý

Плюси

Spolehlivist

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

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