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    Philips Saeco Intelia

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8753/19
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Еспрессо та капучіно одним натисненням Еспрессо та капучіно одним натисненням Еспрессо та капучіно одним натисненням
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      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      HD8753/19
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Еспрессо та капучіно одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та капучіно одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

      Еспрессо та капучіно одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

      Еспрессо та капучіно одним натисненням

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

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        Intelia

        Intelia

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

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        Еспрессо та капучіно одним натисненням

        Новітня технологія Saeco Latte Perfetto

        • Заварює 7 видів кавових напоїв
        • Вбудований молочник та піноутворювач
        • Чорний
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Конструкція

          Матеріали та покриття
          ABS plastic body, stainless steel grid, stainless steel cup holder
          Виготовлено у
          Європа
          Простота користування та зручність
          • Знімний лоток для крапель
          • Знімний носик
          • Автоматичний режим очікування
          • Автоматичне вимкнення
          Різноманіття одним натиском
          7
          Вага виробу
          8,9 kg
          Місткість ємності для кавових зерен
          300 g
          Налаштування кавомолки
          5
          Місткість контейнера для відходів
          10 порції
          Колір
          Black
          Кавові напої
          Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато
          Налаштування залежно від напою
          • Контроль міцності кави
          • Регульований об’єм чашки
          • Регульована температура
          Тип молочника
          Стандартний молочник
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256x340x444 mm
          Ємність резервуара для води
          1,5 л
          Кількість чашок одночасно
          2
          Колір
          Чорний
          Тип бойлера
          Бойлер Quick Heat
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Автоматичний цикл видалення накипу
          • Цикл автоматичного споліскування
          • Додатковий фільтр для води Brita
          • Знімна група заварювання
          Частота
          50 Hz
          Час заварювання однієї чашки
          від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава) с
          Довжина шнура
          0,8 m
          Спеціальні функції
          • Керамічні жорна
          • Можливість нагрівання води
          • Вбудований молочник
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          • Попереднє заварювання
          Ємність контейнера для відходів
          10 порції
          Налаштування температури
          3
          Напруга
          230 V
          Підходить для
          Цілі кавові зерна, мелена кава
          Тиск помпи
          15 бар
          Ємність контейнера для кавових зерен
          300 g
          Ємність молочника
          500 л
          Вага
          10,8 kg
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          256 x 340 x 444 mm
          Налаштування міцності кави
          3
          Макс. висота чашки
          110 mm
          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Бойлери для води
          1

        • Логістичні дані

          Pallet weight (EU)
          162 kg
          Розмір блоку
          80x204,4x120 cm
          Pallet number of pieces
          15

        • Надійність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1900 W

        • Покриття корпусу

          Матеріал лотка для крапель
          Нержавіюча сталь
          Матеріал резервуара для води
          Пластик
          Матеріал основного корпусу
          Нержавіюча сталь і пластик
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)

        • Технічні характеристики

          Power
          1900 W
          Pump Pressure
          15 бар

        • Water tank

          Water tank capacity
          1,5 л

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