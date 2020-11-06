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Більше не доступний
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Чорний
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових зерен. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
4.2
з 5
18
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
06/11/2020
Україна
дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!
дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
pepa1905
04/05/2021
Česká republika
absolutní spokojenost
dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.
Плюси
kvalita a spolehlivost
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Vilém
05/01/2021
Česká republika
Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek
Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý
Плюси
Spolehlivist
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8753/79 Automatický kávovar