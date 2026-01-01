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Больше не доступен
HD8761/09
Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями
Приготовление 7 видов кофе
Классический капучинатор
Черный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
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