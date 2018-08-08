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Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Чорна
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
4.2
з 5
41
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Ewcia234
08/08/2018
Polska
Polecam
Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
EwelinaKrk
16/11/2016
Polska
Super ekspres w dobrej cenie
Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Wiktor82
15/11/2016
Polska
Bardzo dobry
Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09