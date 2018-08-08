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  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком

Більше не доступний

Saeco MinutoСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8761/09

4.2

| (41) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Готуйте улюблену каву одним дотиком

Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі.

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Із групою заварювання, яка знімається одним рухом

Готуйте улюблену каву одним дотиком

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

41

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

08/08/2018

Polska

Polska

Polecam

Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

16/11/2016

Polska

Polska

Super ekspres w dobrej cenie

Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

15/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

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