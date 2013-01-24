Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги
Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги
Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.
У цій еспрессо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “Pannarello”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм та міцність напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою у Вашій улюбленій чашці.
Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.
У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!
Технічні характеристики
Неперевершена кава "еспрессо"
Покриття корпусу
Обслуговування
Легкість у використанні
Вага та розміри
Характеристики
Дизайн
CA6704/10
CA6705/10