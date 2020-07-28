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  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием
  • Любимый кофе одним нажатием

Больше не доступен

Saeco MinutoАвтоматическая кофемашина

HD8762/19

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Любимый кофе одним нажатием

Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

Посмотреть все преимущества

Варочная группа быстро снимается одним движением

Любимый кофе одним нажатием

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Автоматический капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

Благодаря новому запатентованному автоматическому капучинатору с циклонической камерой готовить вкусный капучино на этой эспрессо-кофемашине Saeco легко. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. А эксклюзивная циклоническая камера обеспечивает ровный поток молока без разбрызгивания.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Идеальный товарищ для маленькой кухни!

Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!

Плюсы

Быстрое приготовление всех видов кофе

Минусы

Часто приходится мыть , других минусов нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

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