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Больше не доступен
Любимый кофе одним нажатием
Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями
Приготовление 7 видов кофе
Автоматический капучинатор
Черный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
Благодаря новому запатентованному автоматическому капучинатору с циклонической камерой готовить вкусный капучино на этой эспрессо-кофемашине Saeco легко. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. А эксклюзивная циклоническая камера обеспечивает ровный поток молока без разбрызгивания.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
28/07/2020
Україна
Идеальный товарищ для маленькой кухни!
Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!
Плюсы
Быстрое приготовление всех видов кофе
Минусы
Часто приходится мыть , других минусов нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28