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Готуйте улюблену каву одним дотиком
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Автоматичний піноутворювач
Чорна
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
Ця еспрессо кавомашина Saeco дозволяє легко готувати смачне капучіно завдяки новому, запатентованому автоматичному піноутворювачу із циклонною камерою. Піноутворювач, який бариста також називають “капучінатором”, набирає молоко безпосередньо з коробки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку. Ексклюзивна циклонна камера гарантує суцільний струмінь молока без розбризкування.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
28/07/2020
Україна
Идеальный товарищ для маленькой кухни!
Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!
Плюси
Быстрое приготовление всех видов кофе
Мінуси
Часто приходится мыть , других минусов нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
marcsó
04/10/2020
Magyarország
Nagyon szuper készülék!
Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
geucsa
01/10/2019
Magyarország
Egész jó
Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző