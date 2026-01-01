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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

Серия 3100Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8826/09

Кофе по вашему вкусу нажатием одной кнопки

Готовьте идеальный эспрессо из свежих зерен благодаря 100%-но керамическим жерновам. С легкостью выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Благодаря классическому капучинатору горячая молочная пена будет именно такой, как вы хотите.

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Благодаря интуитивно понятному дисплею

Кофе по вашему вкусу нажатием одной кнопки

  • 3 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения