Кофе по вашему вкусу нажатием одной кнопки

Готовьте идеальный эспрессо из свежих зерен благодаря 100%-но керамическим жерновам. С легкостью выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Благодаря классическому капучинатору горячая молочная пена будет именно такой, как вы хотите.