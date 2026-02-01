Приготування кави одним дотиком, саме так, як хочете ви

Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, легко обирайте міцність, температуру і густину напою на інтуїтивному дисплеї. А гаряче спінене молоко буде приготоване саме так, як хочете ви, завдяки використанню класичного піноутворювача.