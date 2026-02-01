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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8826/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Серія 3100Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8826/09

Приготування кави одним дотиком, саме так, як хочете ви

Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, легко обирайте міцність, температуру і густину напою на інтуїтивному дисплеї. А гаряче спінене молоко буде приготоване саме так, як хочете ви, завдяки використанню класичного піноутворювача.

Переглянути всі переваги

Із нашим інтуїтивний дисплеєм

Приготування кави одним дотиком, саме так, як хочете ви

  • 3 напої

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

Технічні характеристики

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