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HD8829/09
Больше не доступен
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Настройка кофемолки на кофемашине Philips
Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips
На кофемашине Philips 3000 горит или мигает красный восклицательный знак.
Кофемашина Philips издает звуки
Водянистый кофе из кофемашины Philips
Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips
Эспрессо-кофемашина Philips протекает
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Брикеты в кофемашине Saeco кажутся слишком влажными
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Кофемашина Philips не подает кофе
На кофемашине Philips появился код ошибки